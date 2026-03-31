Партията на Радев ще бъде първа, но една е конфигурацията, ако е с 90 депутата, друга — ако е със 100, и трета — ако е със 110. И трите са възможни. Това каза в предаванетосоциологът Кънчо Стойчев."И всъщност какъв точно резултат ще получи Радев на първо място зависи не от кампанията, а от избирателната активност. Колкото по-голяма е избирателната активност, толкова повече той ще получи. При една висока избирателна активност около 3 милиона, той ще бъде под 100 места, но при една свръхвисока избирателна активност, която е възможна — да речем около 3 милиона и половина — тогава той ще се доближи до 120“, каза той.По думите му е трудно да се аргументират сценарии."Радев ще бъде победител, това е факт, но не е без значение дали ще е с 90 или със 110 депутата. Това са съвършено различни хипотези. Аз бих се въздържал да правя сватби в този момент, т.е. да съюзявам политическите партии. Близко е до ума, че при по-нисък резултат на Радев — под 100 гласа — партньорът ще трябва да бъде по-голяма партия; възможни са ГЕРБ и ПП-ДБ. А при по-висок резултат разликата може да се запълни с по-малки партии. Но толкова мога да кажа — не бих се наел да пророкувам и да създавам погрешни впечатления“, заяви той.