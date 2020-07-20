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Ñîöèîëîçè: Ïðîòåñòèòå ïðàâÿò íåâúçìîæíî Áîðèñîâ äà áúäå ïðåìèåð ÷åòâúðòè ïúò
Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 12:48 / 20.07.2020Êîìåíòàðè (1)92
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Âå÷å 12 äíè àíòèïðàâèòåëñòâåíèòå ïðîòåñòè ó íàñ íå ñòèõâàò. Äíåñ äåìîíñòðàöèÿòà çàïî÷íà îùå â 7 ÷àñà ñóòðèíòà è ñå ïðåíåñå ïðåä Íàðîäíîòî ñúáðàíèå, êúäåòî ïðîòåñòèðàùè áëîêèðàõà äâèæåíèåòî.

"Íèêîé íå î÷àêâàøå, ÷å òåçè ïðîòåñòè ùå ñå ñëó÷àò ïðåç ëÿòîòî. Ïðîòåñòèðàùèòå ñå ïðèòåñíÿâàò äà íå ñå êàïñóëèðàò, äà íå ñå ïðåâúðíàò â ïðîòåñòèòå îò 2013 ã. è äà íå ïðèâëåêàò ïî-øèðîêà ïàëèòðà îò õîðà", ïîñî÷è ñîöèîëîãúò Åâåëèíà Ñëàâêîâà â ñòóäèîòî íà "Áúëãàðèÿ ñóòðèí".

Òÿ ñìÿòà, ÷å ïðîòåñòúò íÿìà äà óòèõíå òîëêîâà ëåêî. Ïî äóìèòå ѝ äîðè òðèòå ìèíèñòåðñêè îñòàâêè íå ñà äîâåëè äî íàìàëÿâàíå íà íàïðåæåíèåòî. Ñïîðåä íåÿ íÿìà âðúùàíå íàçàä ñ ïîèñêàíèòå îñòàâêè, çàùîòî òîâà ìîæå äà âçðèâè ñèòóàöèÿòà. Ñëàâêîâà èçòúêíà, ÷å âèæäàìå íîâ îáðàç íà Áîéêî Áîðèñîâ, êîéòî êàòåãîðè÷íî îòêàçâà äà ñå ãîâîðè çà ñëóæåáíî ïðàâèòåëñòâî. Ñïîðåä íåÿ òîâà ùå êîñòâà ìíîãî íà ïðàâèòåëñòâîòî. 

"Âèæäàìå ìëàäè õîðà, êîèòî èìàò ïîëèòè÷åñêè èñêàíèÿ. ×åñòî êàçâàìå, ÷å òå íå ãëàñóâàò. Òå èñêàò íîâ òèï ïîëèòèöè, îïèòâàò äà ôîðìèðàò íîâ äèàëîã ñ ïîëèòè÷åñêàòà êëàñà", êàçà îùå Ñëàâêîâà.

"Íå íîâ äèàëîã, à ïðîñòî äèàëîã. Îãðîìíèÿò ïðîáëåì å ðàçêúñâàíå íà âðúçêàòà ìåæäó îáùåñòâî è èíñòèòóöèè. Ìëàäèòå õîðà èñêàò äà èçìåòàò òåçè èíñòèòóöèè è äà ñëîæàò íîâè, êîèòî äà ðàáîòÿò êàòî â ðàçâèòèòå çàïàäíîåâðîïåéñêè ñòðàíè. Ñëó÷âà ñå òîòàëíà äèñêðåäèòàöèÿ íà óïðàâëÿâàùèòå è òåõíèòå èíñòèòóöèè", çàÿâè ñîöèîëîãúò Êîëüî Êîëåâ ïðåä Bulgaria ON AIR

Ñïîðåä íåãî îñòàâêèòå íà êëþ÷îâè ìèíèñòðè â ïðàâèòåëñòâîòî íÿìà äà áúäàò ïðèåòè îò îáùåñòâîòî. Êîëåâ å íà ìíåíèå, ÷å óïðàâëÿâàùèòå íÿìàò ïîëåçíè õîäîâå. Òîé ïðèïîìíè, ÷å âëàñòòà íå èñêà äà ïîäàäå îñòàâêà çàðàäè ôîðìèðàíåòî íà ñëóæåáåí êàáèíåò, íî ïî äóìèòå ìó òîâà ùå äîâåäå äî ðóèíèðàíå íà îñòàòú÷íèÿ àâòîðèòåò, êîéòî óïðàâëÿâàùèòå èìàò. 

"ÃÅÐÁ íå èñêàò äà èìà ñëóæåáåí êàáèíåò, çàùîòî ñè äàâàò ñìåòêà, ÷å òîé ùå èìà ðåâàíøèñòêè õàðàêòåð è ùå çàãóáÿò ìíîãî íà ïðåäñðî÷íèòå èçáîðè", ïîä÷åðòà Ñëàâêîâà è ïðåäóïðåäè, ÷å åëåêòîðàëíàòà êàðòèíà íÿìà äà ñå ïðîìåíè ãåíåðàëíî, âúïðåêè ÷å ÷àñò îò íîâèòå ïàðòèè ïå÷åëÿò äîâåðèå. 

"Ïðîòåñòèòå ïðàâÿò íåâúçìîæíî Áîðèñîâ äà áúäå ïðåìèåð ÷åòâúðòè ïúò", îòáåëÿçà òÿ è äîáàâè, ÷å âñåêè, êîéòî ñå îïèòâà äà ÿõíå ïðîòåñòà, ùå áúäå èçõâúðëåí ñ ðèòíèöè.  

Ñëàâêîâà å íà ìíåíèå, ÷å ïðåçèäåíòúò Ðóìåí Ðàäåâ ìíîãî ïîëèòèçèðà èçêàçâàíèÿòà ñè äîðè íà ïðàçíèöè.




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