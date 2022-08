София и Пловдив застаряват най-бавно

© -" - 50%, 17-18%



oee a aceeeo a 65-oa pac aaa pe ocee 5 . . , , - .



a 2021 . o oa , a a 50% 65 ., a py oce - Mape, Koae, eop aoo, Hoo ceo, paaa, Oa, po ca c a 40%. a-c e e a pace xopa Kaapa (13%) pe (14%).



181 o a aaoa ey 20 30%. oee ooec epoe ce paa o cpee a cpaaa cooc, ao coaa e a pace e 17,3%, o 18,2%, Bapa - 18,4%. a pa ey Ceepa a ap, ao a-oee cpya a o c co a aceeeo a 65 o ca Ceepoaaa ap o paaa cc Cp.



Bpe oaa ee po acapae a aceeeo cpaaa ac o oe ce aaa pooooa ee. ey 2017 2021 . e a aceeeo a 65 oee o aaa ocaa c e 91 o, ao e ca o cpya Ceepoaaa paoa a o. p oe Ceepa ap oa a-epoo opaa p ca a aceeeo , . Ha-po ce yeaa e a pace Heeo (c 5,9 p. .) ae (c 5,5 p..), ao oe c a-po acapae a aceeeo ca ccpeooe Pooe Ceepooa.



poo oaae a ea a pacoo aceee opaa a-ee paoe poec, ao peoe, eo o e a-co paeo, ce ayca o o-ae pcee a opaoae, paoa o-ope ae pao eca. COVID-19, . B oee epoe poece a acapae ca o-yepe, ao e a pace coaa e apaca c 0,1 p.. pae a e o, o - c 0,3 p.., Bapa - c 0,9 p..