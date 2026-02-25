Солени глоби за родители, чиито деца са навън след вечерния час
© Агнес Методиева
Трудности в съобразяването с правилата
Ивайло Симеонов има дъщеря на 13 години. Нейният график няма как да се съобрази с новите правила, предава Bulgaria ON AIR.
"Ако в семейната среда няма разбирателство, няма как да се случат нещата. Освен това има курсове, които продължават до по-късно. Разбира се, че се прибира сама – кой да върви с нея, ние сме на работа", обясни родителят.
Според Ана именно глобите могат да помогнат детето ѝ да се прибира навреме.
"Детето ми е ходило няколко пъти в заведение с приятели да гледат футбол. Питам го: "Не ви ли правят забележка, че сте толкова малки" – няма никакъв проблем. Като ни глобят и като му взема от джобните, които е събирал 3 години, сигурно няма да излиза после", обясни тя.
Глоби и за собствениците на заведения
Въпреки че и двамата родители твърдят, че в заведенията няма контрол, при нарушение ще се налагат глоби и на собствениците.
"Нямаме лицензирани служители, които да имат право, или лицензирана охрана, която да изисква лични документи. Можем да проверяваме с декларация, но не можем да докажем дали придружителят на детето спазва изискванията. По принцип съм категорично "за" този контрол, особено в нощните заведения, но в ресторанти и заведения за хранене не смятам, че е удачно, защото доста често идват деца след училище и тренировки да хапнат", коментира управителят на заведение в София Ирена Асенова.
Санкции за нарушения
Вечеря навън след 20:00 часа може да струва между 1000 и 2500 евро, ако детето е до 14 години. Същото важи и за децата под 18 години след 22:00 часа. При повторно нарушение санкцията е от 2500 до 5000 евро.
Според психолози решението не е в повишаването на санкциите, а в успешно прилагане на мерките.
"То и в момента има глоби. Доколко сме успешни в налагането на мерките? Ако ние до безкрайност вдигаме санкциите, но не ги прилагаме и няма наказуемост, какво значение има каква ще е глобата", попита психотерапевтът Ники Марков.
Още от категорията
/
Д-р Николова: Поискахме ваксинация, за да няма грипни ваканции, а получихме милиони за антибиотици и противовирусни медикаменти
20:43
Божидар Божанов: Мнозинството, което беше свалено, продължава да тича като кокошка с отсечена глава
24.02
Миналото на Пловдив оживява във видеохрониките на Пламен Кочев: Градът заслужава да познаваме историята му
24.02
Йотова: Общините имат нужда от финансова автономия и самостоятелност при планирането и изпълнението на политики
24.02
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса – става 1600 вата
24.02
Христо Гаджев за смяната на всички 28 области управители: Това е правителство на Асен Василев, а Гюров само подписва
23.02
Проф. Константинов: Казусът с оставката на Цицелков вече нанесе тежки поражения върху старта на предизборната кампания и работата на ЦИК
23.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.