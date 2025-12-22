Броени дни остават до приемането на еврото като официална валута у нас - финал на дълъг политически и икономически път за България. Соломон Паси - бивш външен министър, дипломат и една от ключовите фигури зад членството ни в НАТО и ЕС – говори за "невероятните неща“, които с времето са се превърнали в реалност."Моята професия е да правя заключения“, казва Паси, връщайки се към моментите, когато идеите му са изглеждали невъзможни. Така е било с призива България да стане член на НАТО, с усилията за присъединяване към Европейския съюз, а днес - с пълноправното ни място в еврозоната.В кабинета му, своеобразен архив на най-новата българска история - има снимки с Далай Лама, Михаил Горбачов, Джордж Буш, Бил Клинтън, Маргарет Тачър, както и кадри от подписването на договора за членство в ЕС и издигането на българското знаме в НАТО.Един от най-емблематичните моменти, за които Паси припомня, е включването на кирилицата върху евробанкнотите."22% от буквите върху еврото са български. Това означава, че нация с едва 1,5% от населението на ЕС е представена 15 пъти“, подчертава той. По думите му, това прави еврото най-тиражираното печатно издание на кирилица в света – с близо 30 милиарда банкноти в обращение.С влизането си в еврозоната България става част от "главния мозък на Европейския съюз“, каза Паси пред bTV. Според него това е не просто икономически, а стратегически и цивилизационен избор, който поставя страната ни в центъра на вземането на решения.Сред смелите му предложения е и България да номинира управителя на БНБ Димитър Радев за председател на Европейската централна банка.