Ñïàä íà çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâèðóñ â Áúëãàðèÿ

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PCR, íàïðàâåíè çà ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå ñà 923, îáùî 153 576. Çà öåëèÿ ïåðèîä íà ðàçïðîñòðàíåíèå íà çàðàçàòà ó íàñ - îáùî çàðàçåíèòå ñà 5 740, àêòèâíèòå ñëó÷àè ñà 2579.
458 äóøè ñà õîñïèòàëèçèðàíè, 28 ñà â èíòåíçèâíè îòäåëåíèå.
Îáùèÿ áðîé íà èçëåêóâàíèòå å 2925, çà ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå - 17.
Äàííèòå íà Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà ïîêàçâàò, ÷å 5 äóøè ñà ïî÷èíàëè çà ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà, îáùî ïî÷èíàëè çà öåëèÿ ïåðèîä - 246.
Ïîòâúðäåíè ñëó÷àè ïî îáëàñòè ñà êàêòî ñëåäâà: Ñîôèÿ (ñòîëèöà) - 23, Ñîôèÿ (îáëàñò) - 6, Ïëîâäèâ - 5, Ïàçàðäæèê - 5, Ñìîëÿí - 4, Áëàãîåâãðàä - 5, Êþñòåíäèë - 9, Âàðíà - 2, Âåëèêî Òúðíîâî - 2, Ãàáðîâî - 1, Ñëèâåí -1
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