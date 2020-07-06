Ñïàä íà çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâèðóñ â Áúëãàðèÿ

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Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 09:19 / 06.07.2020Êîìåíòàðè (30)117
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63 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ â Áúëãàðèÿ çà èçìèíàëîòî äåíîíîùèå. Òîâà å äîñòà ãîëÿì ñïàä îò çàðàçåíèòå îò â÷åðà, êîèòî áÿõà 180. 

PCR, íàïðàâåíè çà ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå ñà 923, îáùî 153 576. Çà öåëèÿ ïåðèîä íà ðàçïðîñòðàíåíèå íà çàðàçàòà ó íàñ - îáùî çàðàçåíèòå ñà 5 740, àêòèâíèòå ñëó÷àè ñà 2579.

458 äóøè ñà õîñïèòàëèçèðàíè, 28 ñà â èíòåíçèâíè îòäåëåíèå.

Îáùèÿ áðîé íà èçëåêóâàíèòå å 2925, çà ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå - 17.

Äàííèòå íà Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà ïîêàçâàò, ÷å 5 äóøè ñà ïî÷èíàëè çà ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà, îáùî ïî÷èíàëè çà öåëèÿ ïåðèîä - 246.

Ïîòâúðäåíè ñëó÷àè ïî îáëàñòè ñà êàêòî ñëåäâà: Ñîôèÿ (ñòîëèöà) - 23, Ñîôèÿ (îáëàñò) - 6, Ïëîâäèâ - 5, Ïàçàðäæèê - 5, Ñìîëÿí - 4, Áëàãîåâãðàä - 5, Êþñòåíäèë - 9, Âàðíà - 2, Âåëèêî Òúðíîâî - 2, Ãàáðîâî - 1, Ñëèâåí -1




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