По повод 270-годишнината от рождението на Волфганг Амадеус Моцарт на 27 януари от 19:00 часа в зала "България“ музикантите от "Кварто Квартет“ заедно с Филхармоничния духов квинтет и оперната прима Мария Радоева ще изнесат концерт. За него разказа концерт майсторът на "Кварто Квартет“ Иван Пенчев в предаванетонас водещ Ася Александрова."Това, което сме подготвили, е истински Моцарт. Ще започнем със "Сватбата на Фигаро“. Тя е страшно популярна с цигулковите си пасажи, но всъщност ще бъде изпълнена от духовите инструменти. Популярната за духови инструменти "Вълшебната флейта“ пък ще бъде изпълнена от струнните инструменти. Решихме да направим това, за да стане по-интересно за публиката и да създадем различен акцент и усещане за импровизация“, обясни Иван Пенчев.Оперната прима Мария Радоева ще изпълни любимите си арии от операта "Милосърдието на Тит“, от "Сватбата на Фигаро“ и една концертна ария. Концертът ще завърши със симфония за девет инструмента – нонет. "Ще видите струнните инструменти, които си партнират с духовите, както в един голям оркестър, но по един инструмент от цялата група“, разказа още Пенчев.Камерното музициране докосва много повече публиката и предава много повече емоции, смята той. "По-скоро правим една извадка от чувствата и мислите, които са узрели в даденото произведение, и ги предаваме по свой начин на публиката. Това ни прави истински артисти на сцената, защото всеки един концерт е съвсем различен“, сподели концерт майсторът.За него Моцарт е символ на музиката и на европейската култура. "Почти 300 години музиката на Моцарт съпътства всяко едно поколение“, добави Иван Пенчев.