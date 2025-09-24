Новини
Специалист по киберсигурност: България е известна като държавата на "мулетата"
Автор: Цоня Събчева 21:41
©
Криптовалутите са атрактивни за престъпниците, защото транзакциите са бързи, глобални и труднообратими. Те дават много повече възможности за измама. Това каза специалистът по киберсигурност Явор Колев в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

Криптовалутите навлизат все повече в нашия живот и се използват от все повече хора. Заедно с това нарастват и възможностите за извършване на престъпления с криптовалути, допълни той.

"Създават се фалшиви инвестиционни платформи, обещават се гарантирани печалби, създават се токъни без реална стойност. Срещат се и романтични измами, фалшиви приятелства в социалните мрежи, които убеждават жертвата да инвестира в такива платформи“, изброи Колев.

При фишинг измамите жертвите получават имейл или съобщение с линк към фалшива борса или портфейл, въвеждат паролата си и губят средства. "Социалното инженерство е друг способ за измами. Измамниците се представят за служители в борса или съветници по инвестиции и чрез обещания и използване на доверчивостта на хората за бърза печалба ги карат да инвестират. При SIM swap атаките престъпниците прехвърлят телефонния номер на жертвата върху своя SIM карта и от там прихващат кодовете за двуфакторна автентификация. Също популярно е и използването на зловреден софтуер, който заразява компютъра чрез изпратени имейли и прикачени файлове. Този повреден софтуер "краде“ частните ключове или променя адресите за преводи“, обясни експертът по киберсигурност.

Борбата с измамите с криптовалути е много трудна. Дори ако се стигне до извършителите на подобен тип престъпления, средствата много трудно могат да бъдат възстановени, отбеляза Колев. "Откраднатите средства не могат да бъдат възстановени, тъй като те се разслояват по сметки и други криптопортфейли на т.нар. "мулета“. Предполагам, че операцията, проведена на територията на 23 държави, е имала за цел да задържи "мулета“ в България. Ние сме известни като държавата на "мулетата“, допълни той.

Криптовалутите са един от класическите инструменти за пране на пари. "С парите от измами се закупува криптовалута, превеждат се между различни блокчейни, след което се монетизира в явни валути чрез нерегулирани борси и брокери. Така произходът на средствата се заличава, а парите излизат чисти. Именно заради това регулацията, която предстои в САЩ и в Европейския съюз, е изключително важна в борбата с прането на пари, което е основен източник на финансиране на организираната престъпност, на тероризма, на войните.“

Във връзка с последния пакет санкции върху Руската федерация Европейската комисия наложи санкции върху търговията с криптовалути, тъй като до момента тя много успешно избягваше финансовите санкции чрез използването на подобни инструменти. "Сега ще има много ясен контрол върху транзакциите, яснота върху собствениците на криптовалута и произхода на техните средства. Криптовалутите няма да бъдат една сива зона, както досега“, обясни Явор Колев.






