Военномедицинска академия (ВМА) е не просто лечебно заведение, а школа, в която се изграждат поколения лекари – професионалисти, изследователи и новатори. Високите стандарти, модерната апаратура и духът на колегиалност превръщат Академията в предпочитано място не само за лечение, но и за специализация и развитие.Ярък пример за това е д-р Доника Везирска, специализант по неврохирургия, която бе отличена с международна стипендия за магистърска програма по хибридна неврохирургия – съвместна инициатива на WFNS (World Federation of Neurosurgical Societies) и EANS (European Association of Neurosurgical Societies).Програмата включва едногодишна теоретична подготовка под ръководството на водещи световни специалисти и шестмесечно практическо обучение в един от най-престижните неврохирургични центрове – университетската болница Lariboisière ("Ларибоазиер“) в Париж, Франция. Д-р Везирска е единственият български представител, включен в тази програма – признание както за нейните лични качества, така и за високото ниво на подготовка, която младите специалисти получават във ВМА.Родена през 1998 г., д-р Везирска вече има 14 научни публикации, 45 цитирания и h-index 3 – впечатляващ резултат за лекар в началото на професионалния си път. Основните ѝ интереси са в областта на минималноинвазивната мозъчна и гръбначна хирургия, хибридната съдова неврохирургия, невроонкологията и детската неврохирургия.През последните години тя преминава поредица от високоспециализирани практически и теоретични курсове по програмата на EANS, проведени в Лион, Дюселдорф, Брно, Истанбул, Краков, Мадрид и Куопио, както и обучения по ендоваскуларна хирургия и микрохирургични умения за напреднали.Професионалният ѝ опит е обогатен и с двумесечни клинични стажове в: Cliniques universitaires Saint-Luc (UCLouvain) – Брюксел, Белгия (2021 г.); Helsinki University Hospital – Финландия (2022 г.).EANS Congress 2025 – с орална презентация на тема "Достъпно обучение за микрохирургични умения“ и електронен постер за трудностите при транспедикуларен достъп за вертебропластика при онкологични пациенти. Тя бе единственият български специализант с авторска орална презентация на конгреса.Национална конференция по неврохирургия 2025 – с доклад "Гръбначни инфекции: поведение и актуални проблеми в контекста на неврохирургичната практика в България“ и електронен постер, посветен на особеностите при компресионни фрактури вследствие на епилептични пристъпи.ISPN Congress 2025 – с постерна презентация на случай от детската неврохирургична практика, като единствен български активен участник в научната програма на събитието.И въпреки, че пред нея стоят множество врати към чуждестранни центрове, тя съзнателно избира да остане в Родината си: Във ВМА срещнах отношение и възможности, които не отстъпват на водещите европейски центрове. Началникът на Клиниката по неврохирургия, д-р Владимир Пранджев, е създал среда, в която младите лекари имат шанс не просто да се учат, а да израстват. Колективът е сплотен, а във ВМА има изградени школи и традиции, на които можем да стъпим и да се развиваме в полза на пациентите.Историята на д-р Доника Везирска е пример за новото поколение лекари, които избират да останат и да се развиват в България. А ВМА ще продължи да стои зад своите кадри, да ги подкрепя и да инвестира в тяхното бъдеще – в името на пациента и развитието на българската медицина.