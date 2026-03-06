Авиокомпания "Гъливеър“ ще изпълни днес специализиран полет до летище "Ал Мактум Интернешънъл“ в Дубай. Самолетът ще излети от София в 13.30 часа и се очаква да кацне в Дубай в 19.00 часа, съобщиха от Министреството на транспорта и съобщенията.Оттам 326 пътници, заявили към Министерството на външните работи желание да се приберат в България, ще бъдат транспортирани до София.Планирано е самолетът да излети от Дубай в 21.00 часа. Кацането на летище "Васил Левски“ – София се очаква около 03.30 часа на 7 март 2026 г.