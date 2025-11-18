Румен Спецов е подписал решение, с което освобождава Евгени Маняхин като председател на Управителния съвет на рафинерията.
Спецов е оттеглил и овластяването на Маняхин да представлява дружеството. От момента на вписването в Търговския регистър на оттеглянето на г-н Маняхин, той няма да има представителна власт по отношение на дружеството и няма да има право да го представлява дружеството. Това става ясно от подписаното от Спецов решение, цитирано от БНТ.
Спецов освободи от длъжност председателя на УС на "Лукойл Нефтохим Бургас"
