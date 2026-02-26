Във Финландия се появяват тревожни сигнали за нерегламентирани практики в сектора на доставките на храна. Според медийни публикации част от шофьорите на доставки са готови да плащат между 450 и 900 евро месечно, или дори до една трета от дневния си доход, на регистрирани "куриери“, за да работят вместо тях извън официалните договори, пише B92.Схемата позволява на хора с друга основна работа формално да запазят статута си на доставчици, докато на практика "отдават под наем“ профилите си на безработни. Платформите за доставки потвърждават, че са засекли подобни практики и вече обявяват мерки за ограничаването им.Допълнителен знак за напрежението в сектора е фактът, че около 20 000 души в момента чакат да бъдат приети като шофьори за доставки към Wolt на фона на безработица от 10,6%, най-високото равнище в Европейския съюз.Недостиг на работници, но не навсякъдеСлучаят с куриерските услуги е само част от по-широк дисбаланс на финландския трудов пазар. В страната има приблизително 300 000 безработни, докато едновременно се отчита остър недостиг на специалисти в области като информационни технологии, здравеопазване, зелени технологии и други висококвалифицирани професии.Проблемът е, че голяма част от търсещите работа не притежават нужната квалификация за свободните позиции.Най-голям дял от безработните са хора със средно образование, но расте и броят на висшистите без работа — особено сред социолозите и икономистите.Рекорден брой безработни висшистиИсторията на Мийка Алхопура от Турку илюстрира ситуацията. След като срочният му договор с градската администрация не е подновен, той изпраща десетки кандидатури за работа и получава едва две покани за интервю.По данни на синдиката "Акава“, през декември миналата година над 50 000 високообразовани финландци са били безработни — най-високият показател през този век. Експертите предупреждават, че тенденцията не показва признаци на забавяне.Дигитализацията променя пазара на трудаСпециалистите посочват, че трудовият пазар претърпява дълбока трансформация под влияние на дигитализацията, автоматизацията и развитието на изкуствения интелект. Броят на безработните висшисти нараства по-бързо от този при хората с по-ниско образование.Допълнителен фактор е липсата на трудов опит. Сред безработните под 30 години около 27 000 души никога не са работили, почти една десета от всички безработни.Забавена икономика и външни сътресенияВъпреки че Финландия има една от най-добрите образователни системи и осем поредни години е определяна като най-щастливата страна в света, икономиката ѝ се възстановява по-бавно след пандемията в сравнение с останалата част от еврозоната.До 2023 г. показателите са близки до средноевропейските, но след това се наблюдава рязко влошаване. Пазарът на труда се свива за кратко време, а безработицата започва бързо да расте.Сериозен удар върху икономическата активност нанася и рязкото намаляване на търговията с Русия след инвазията в Украйна. Докато през 2013 г. 9,6% от финландския износ е бил насочен към Русия, до 2024 г. този дял спада до едва 0,4%.Повече пенсионери и имигранти търсят работаВсе повече пенсионери се връщат на пазара на труда, тъй като пенсиите им не покриват разходите за живот. В същото време делът на имигрантите в трудоспособна възраст нараства - от 6% през 2018 г. до около 11% през 2024 г.Доставките на храна са почти изцяло поети от имигранти. Както отбелязва един куриер: "Човек се чуди защо никой финландец не върши тази работа, защото е наистина лоша.“За разлика от много други европейски държави, във Финландия почти липсват нископлатени работни места с ниска добавена стойност, тъй като колективните трудови договори поддържат сравнително високи минимални стандарти на заплащане.Резултатът е ясно разделение: или имате стабилна и добре платена работа, или сте безработни - с много малко възможности за преход между двете, пише businessnovinite.bg.