13 336 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден.Извършен е контрол на 15 211 водачи и пътници. Съставени са 3564 фиша и 430 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.В рамките на изминалия ден с а установени общо 25 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 13 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 12 - с над 1,2 на 1000.Според МВР, под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 7, а други четирима са отказали тестване.