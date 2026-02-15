Спират Шести блок на АЕЦ "Козлодуй"
От АЕЦ съобщават, че няма отделяне на замърсяващи вещества в околната среда.
Елементите (мембрана и разкъсваща се ос) на устройството, което предстои да бъде монтирано, са изработени от новодоставени материали, аналогични на оригиналните.
След изпълнение на планираните ремонтни дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок работи по график.
Даскала1
преди 32 мин.
Интересно кой ще поеме отговорността за "рационализацията", чрез която оригиналните части бяха заменение с някакво шкарто. Кой ще компенсира загубите? Хамериканските некадърници ли, или родни боклук политици.
Анонимен
преди 54 мин.
Хубаво отрязахте руснаците за този АЕЦ , сега купуваме същите части през посредници ? Просто е до като имаш Лада в гаража трябват и части от дъщия производител
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.