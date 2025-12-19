Спират шести блок на АЕЦ "Козлодуй" заради повреда
©
Екипите на атомната централа разполагат с резервни защитни устройства, които ще преминат независими външни проверки и изпитания, преди да бъдат монтирани. Всички ремонтни дейности се планират в съответствие с действащите инструкции за техническо обслужване и се извършват с необходимото високо качество.
Парата, която се отделя в атмосферата, е продукт на пречистена вода от сепаратор паропрегревател на турбината, разположена в конвенционалната, неядрена част на блока. Няма отделяне на замърсяващи вещества в околната среда.
След изпълнение на необходимите ремонтни дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок работи по график.
Още по темата
/
Жечо Станков: Изграждането на нови мощности на АЕЦ "Козлодуй"е двигател на националната енергийна сигурност
09.12
Проф. Георги Касчиев: Първият етап от изграждането на хранилището за ниско- и средноактивни отпадъци в АЕЦ "Козлодуй" е завършен
22.10
Проф. Георги Касчиев: Поради близостта на казусите в Унгария и в България, трябва да се наблюдават действията на Комисията по отношение на проекта за АЕЦ "Пакш-2"
15.09
Президентът: Следва да имаме високо ниво на амбиции за развитие на ядрената си енергетика, предвид своя над 50-годишен доказан опит
02.09
България договори стратегическо партньорство за осигуряване на финансиране за изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ "Козлодуй"
16.07
Борисов: Вярвам, че Франция и България могат да бъдат силни партньори в енергийната трансформация на Европа
09.07
Още от категорията
/
Писателят Марин Трошанов: Поредицата "Аватар" успешно комбинира човешката фантазия с технологиите на филмовото зрелище
16:57
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.