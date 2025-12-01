Днес беше подписано Споразумение за издигане на единна кандидатура за президентските избори през 2026 г. между парламентарно представените партии от коалицията "Продължаваме Промяната–Демократична България“ ("Демократи за силна България“, "Да България“ и "Продължаваме Промяната“) и Форума за демократично действие (ФДД).С подписването на документа инициаторите поемат общ ангажимент демократичната общност да се яви на предстоящите президентски избори с единна кандидатура, около която да бъде консолидирана подкрепата за върховенството на правото, евроатлантическата ориентация на страната и борбата с корупцията.Единната кандидатура ще бъде определена чрез честен, прозрачен и всеобхватен състезателен процес, основан на предварителни избори, които да дадат възможност за изразяване на волята на възможно най-широк кръг български граждани.Страните по споразумението декларират своя ангажимент за разширяване на участниците, като отправят покана към извънпарламентарните партии и гражданските организации от демократичната общност, които споделят ценностите на правовата държава, антикорупционната политика и евроатлантическата принадлежност на България, да се присъединят към процеса.