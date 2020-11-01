Ñïîðåä Ðàäåâ ïðîòåñòèðàùèòå ñà áóäèòåëèòå òàçè ãîäèíà, ñïîðåä Áîðèñîâ - åïèäåìèÿòà

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Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 13:27 / 01.11.2020Êîìåíòàðè (4)107
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Ïðåçèäåíòúò Ðóìåí Ðàäåâ ïîçäðàâè áúëãàðèòå ñ Äåíÿ íà áóäèòåëèòå.

Ñïîðåä íåãî ðàçãîâîðúò çà áóäèòåëèòå ÷åñòî å ðàçãîâîð çà èñòîðèÿòà.

"Íî òàçè ãîäèíà áúëãàðñêîòî îáùåñòâî èçëåçå îò óíèíèåòî. Õèëÿäè áúëãàðè èçäèãíàõà ñâîÿ ãëàñ ñ èñêàíèÿ çà ïî-ñïðàâåäëèâ æèâîò è âñåêè ñâîáîäåí ãðàæäàíèí áåøå áóäèòåë! Âñåêè îò íåïðèìèðèìèòå, êîéòî ñúñ ñâåòëèíàòà íà òåëåôîíà ñè ñå âëÿ â ìîðåòî îò ñâåòëèíè òóê, íà ïëîùàäà â Ñîôèÿ è â ìíîãî äðóãè ãðàäîâå â öÿëàòà ñòðàíà, áåøå áóäèòåë. Âñåêè ñúíàðîäíèê çàä ãðàíèöà, êîéòî ïîêàçà, ÷å áúëãàðèòå íàâñÿêúäå ïî ñâåòà ñà åäèííè â èñêàíåòî ñè çà ìîäåðíà è åâðîïåéñêà Áúëãàðèÿ, áåøå áóäèòåë. Âñåêè ñàòèðèê, êîéòî ñúñ ñëîâî è êàðèêàòóðè ðàçîáëè÷àâàøå äåìàãîãèÿòà è êîðóïöèÿòà, áåøå áóäèòåë. Âñåêè æóðíàëèñò, êîéòî ñå îñìåëè äà òúðñè è èçíàñÿ èñòèíàòà, áåøå áóäèòåë. Ìåäèöèíñêèòå ñåñòðè è ìàéêèòå íà äåöàòà ñ óâðåæäàíèÿ, êîèòî îòñòîÿâàõà ñâîèòå ñîöèàëíè ïðàâà, áóäåõà îáùåñòâåíàòà ñúâåñò", ïîñî÷âà òîé.

 

"Â òåçè òðóäíè âðåìåíà âñè÷êè: ëåêàðè, ó÷èòåëè èëè îáèêíîâåíè õîðà, ïîäàëè ñîëèäàðíà ðúêà íà íóæäàåùèòå ñå, âñè÷êè, êîèòî ïðèåõà èçïèòàíèåòî ñ äîñòîéíñòâî è ìèñúë çà äðóãèÿ, ñà ïðèìåð çà íàñ. Çàòîâà òàçè ãîäèíà, ïîâå÷å îò âñÿêîãà, õèëÿäè õîðà èçïúëíèõà ñúñ ñìèñúë ïðàçíèêà íà áóäèòåëèòå. Îò íàøåòî ïðîáóæäàíå çàâèñè êàê ùå èçãëåæäà Áúëãàðèÿ óòðå", îòáåëÿçâà îùå â ïîçäðàâà ñè äúðæàâíèÿò ãëàâà.

Ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ ÷åñòèòè Äåíÿ íà íàðîäíèòå áóäèòåëè ñ ïîñò â ñîöèàëíàòà ìðåæà Facebook.

"Â Äåíÿ íà íàðîäíèòå áóäèòåëè – ïðèçíàòåëíîñò êúì âñè÷êè áúëãàðñêè ïðîñâåòèòåëè, äóõîâíèöè è ãåðîè. Áóäèòåëèòå íå ñà ñàìî õîðà îò ìèíàëîòî. Èìà ãè è äíåñ, òå ñà òóê ñðåä íàñ. Âñåêè åäèí ÷îâåê âúâ âðåìåíà íà êðèçà è åïèäåìèÿ ìîæå äà å áóäèòåë. Òîâà íàé-äîáðå ãî ïîêàçâàò áúëãàðñêèòå ëåêàðè è ó÷èòåëè“, íàïèñà òîé.

"Ñúñ ñâîÿòà îòäàäåíîñò è ñàìîæåðòâà â òàçè òåæêà è íåîáè÷àéíà ñèòóàöèÿ, òå çàñëóæàâàò ïîêëîí è áëàãîäàðíîñò. Õîðàòà íà èçêóñòâîòî ïðîäúëæàâàò äà òâîðÿò. Äà ïðàâÿò æèâîòà íè ïúëíîöåíåí. Áúëãàðñêèÿò áèçíåñ å âñå ïî-èíîâàòèâåí è áúðçî ñå àäàïòèðà, êîëêîòî è òðóäíî äà å ïîëîæåíèåòî. Â òîçè òåæúê ïåðèîä ïðèçîâàâàì âñåêè åäèí äà áúäå ïðåäè âñè÷êî îòãîâîðåí, äà áúäå áóäèòåë ïðåä ñåáå ñè è îáùåñòâîòî. Ñàìî ñ îáùè óñèëèÿ ìîæå äà íàïðàâèì òàêà, ÷å ñëåä âðåìå èäíèòå ïîêîëåíèÿ äà ñå ãîðäåÿò ñ íàñ, òàêà êàêòî íèå ñå ãîðäååì ñ íàøèòå ïðåäøåñòâåíèöè. Âèíàãè èìà ðåøåíèÿ, âèíàãè èìà èçõîä! Èñòîðèÿòà íå ïîìíè òåçè, êîèòî íå ñà ìîãëè äà ãè íàìåðÿò. Èñòîðèÿòà ïîìíè äîñòîéíèòå è òåçè, êîèòî íå îòñòúïâàò ïðåä ïðåäèçâèêàòåëñòâàòà. Íàøèòå áóäèòåëè ñà òî÷íî òàêèâà!", íàïèñà îùå ïðåìèåðúò.




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