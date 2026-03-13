Наблюдението на работната сила във всички държави - членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила.През 2025 г. безработните лица са 106.9 хил., от които 59.3 хил. (55.5%) са мъже и 47.6 хил. (44.5%) - жени. Показва статистиката на НСИ, цитирана от, като в сравнение с 2024 г. намалява с 0.7 процентни пункта.Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1.4% за висше образование, 3.6% за средно образование и 12.5% за основно и по-ниско образование.Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 7.7%.Относителният дял на продължително безработните лица от всички безработни е 42.4%, а коефициентът на продължителна безработица - 1.5% (1.6% за мъжете и 1.4% за жените).., от които 1 552.4 хил. (53.0%) са мъже и 1 377.7 хил. (47.0%) са жени. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.2% (59.3% за мъжете и 47.6% за жените).В сектора на услугите работят 2 003.0 хил. души, или 68.4% от заетите, в индустрията - 787.2 хил. (26.9%), а в селското, горското и рибното стопанство - 139.9 хил. (4.8%).5.6% (165.3 хил.) са работодатели, 7.1% (209.1 хил.) - самостоятелно заети без наети, 86.9% (2 546.7 хил.) - наети, и 0.3% (9.1 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите 1 888.7 хил. (74.2%) работят в частния сектор, а 658.1 хил. (25.8%) - в обществения.Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 70.9% (74.2% за мъжете и 67.5% за жените).Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 77.0%. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група е 80.6%, а при жените - 73.2%.(75.5% за мъжете и 67.0% за жените).През 2025 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2 913.8 хил., или 73.5% от населението на същата възраст. В сравнение с 2024 г. коефициентът на икономическа активност намалява с 0.5 процентни пункта.Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 049.9 хил., от които 460.6 хил. са мъже и 589.3 хил. са жени. Коефициентът на икономическа неактивност (15 - 64 навършени години) е 26.5% - съответно 23.0% за мъжете и 30.1% за жените.Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на възраст 18 - 24 навършени години е 8.6%.Относителният дял на лицата с висше образование от населението на възраст 25 - 34 навършени години е 41.2%.Относителният дял на незаетите и неучастващи в образование и обучение от населението на възраст 15 - 29 навършени години е 13.8%.