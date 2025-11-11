бе създадена петиция. Поредният случай на насилие над животни шокира България и гражданите се активираха и организиран протест.
Протестът ще бъде на 13.11.2025 г. с начален час 16:30 пред Военномедицинска академия (ВМА). Гражданите искат следното:
-Справедливост за Мая
-По-строги наказания за насилие над животни
-Реални действия от институциите
"Фокус" припомня, че в столичния квартал "Разсадника“, мъж прегази кучето Мая – любимо на местните хора, за което се грижат вече 14 години. Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство по случая.
"Вместо да помогне, извършителят напуска местопроизшествието, а случилото се е заснето от камери.Нека всички съпричастни към каузата за защита на животните се съберем. Нека покажем, че животът на всяко същество има значение. Да не мълчим пред жестокостта', написаха организаторите на протеста.
