ГКПП "Илинден - Ексохи".
Причината е блокадата на гръцките фермери. От Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР (ГДГП) съобщиха, че във връзка със стачните действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи с Гърция.
Днес премиерът Кириакос Мицотакис заяви, че е отворен за диалог.
Спряха движението на камиони през ГКПП "Кулата" и "Илинден"
