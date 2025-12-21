Сподели close
Oграничено движението на камиони над 12 т както по път I-1 /Е-79/ София – Кулата през ГКПП "Кулата - Промахон", така и по път II-19 Симитли – Гоце Делчев през ГКПП "Илинден - Ексохи".

Причината е блокадата на гръцките фермери. От Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР (ГДГП) съобщиха, че във връзка със стачните действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи с Гърция.

Днес премиерът Кириакос Мицотакис заяви, че е отворен за диалог.