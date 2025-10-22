Спряха на ГКПП "Лесово" камион с 17 нелегални мигранти.Снощи на ГКПП "Лесово“ за влизане в България пристигнал товарен автомобил с прикачено към него ремарке. Той бил управляван от турски гражданин.В товарното помещение на камиона, граничните служители открили 17 нелегални мигранти без документи за самоличност – 2 жени и 15 мъже, по техни данни от Ирак.Водачът на товарния автомобил, както и чуждите граждани са задържани.