ЗАРЕЖДАНЕ...
Спряха на ГКПП "Лесово" камион с 17 нелегални мигранти
©
Снощи на ГКПП "Лесово“ за влизане в България пристигнал товарен автомобил с прикачено към него ремарке. Той бил управляван от турски гражданин.
В товарното помещение на камиона, граничните служители открили 17 нелегални мигранти без документи за самоличност – 2 жени и 15 мъже, по техни данни от Ирак.
Водачът на товарния автомобил, както и чуждите граждани са задържани.
Още по темата
/
Даниел Митов пред The Times: Руски шпиони работят с трафиканти, за да залеят Европа с нелегални мигранти
20.10
Митничари на "Капитан Андреево" пресякоха контрабанда на 20 лодки за трафик на нелегални мигранти
13.08
Чужденец, трафикант на нелегални мигранти, се блъсна в патрулка в Ямбол! Колата крадена, в нея и деца
05.08
Още от категорията
/
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейката, нито полицията
20.10
Треньорката на Краси, който беше наръган в мол: Чаках го да дойде на тренировка! Каза, че идва!
20.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.