Среден букет по 50 лв., цветя в кошница по 100: Първият учебен ден става невъзможен лукс

© 716 000 са учениците, които ще влязат в клас в понеделник. Вече традиционно много училища призовават децата и родителите да подкрепят кауза, вместо да купят букет.



И тази година най-предпочитани са герберите, слънчогледите и розите.



Ето какво показва проверката на цените на цветята тази и миналата година:



Цени, 2024 г.:



Роза - 5 - 6 лв.



Цветя в кошница - 10 - 100 лв.



Среден букет - 10 - 30 лв.



Цени, 2025 г.:



Роза - 5 - 8 лв.



Цветя в кошница - 10 - 100 лв.



Среден букет - 20 - 50 лв.



Цветарите отчитат ръст в цените тази година.



Днес е в 11. клас, но още като първокласник Микаела прекрачва училищния праг без цвете, а подкрепя кауза.



"В началото се чувствах странно. Даже си задавах въпроса "Учителите няма ли да се сърдят?", но наистина като виждам колко топло ни посрещат, с усмивки“, казва тя пред bTV.



Каузите, които избират в столичното 125-о училище, са различни. Помагат на пострадало читалище след наводненията в Карловско. Купуват нова инвалидна количка за съученик.



Със събраните пари от миналия 15 септември ученици и учители успяват да открият параклис. Купуват иконите, свещниците и за Великден параклисът отваря врати.



Тази година Ломското първо основно училище "Никола Първанов" вече е избрало своята мисия - да помогне на 8-месечната Ема, която се бори с бъбречна недостатъчност.



Вместо букети за 15 септември, нека дарим предвидените за тях средства в специални касички.



И таза година предстои училището да избере своя кауза вместо букет.