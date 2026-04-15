Националният осигурителен институт (НОИ) обяви, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец февруари 2026 г. е 1005,28 евро, а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.03.2025 г. до 28.02.2026 г. е 967,45 евро.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец март 2026 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.