Средният осигурителен доход за януари е 1006,70 евро
Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.02.2025 г. до 31.01.2026 г. е 957,91 лв.
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец февруари 2026 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
