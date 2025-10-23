Сподели close
Финансовата и военната подкрепа за Украйна ще бъде акцент на днешната среща на върха. Лидерите на страните от Европейския съюз заседават днес в Брюксел. Те ще увеличаването на натиска върху Русия за постигане на мир.

В срещата ще участва и украинският президент Володимир Зеленски,а  България е представена от премиерът  Росен Желязков.

Ще се обсъжда и 19-ият пакет санкции срещу Русия, който Словакия продължава да блокира. 

По-късно днес президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард и председателят на Еврогрупата Паскал Донахю ще се присъединят към лидерите и ще да обсъдят икономическото и финансово положение в еврозоната.