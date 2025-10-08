Срещу 10 лева днес ще имате свеж и ароматен копър за цялата зима

© Фокус Повечето домакини у нас вече подготвят зимнината. Всеки разбира това определение по различен начин. Бабите ни – затварят буркани с плодове и зеленчуци. Консервират дори месо. По-младите са привърженици на лесните рецепти.



"Фокус" ви предлага един лесен и удобен метод за съхраняване на копъра.



Тази подправка върви с повечето пресни салати и постни гозби. Нищо не ни коства да си я имаме и през зимата, въпреки че, признавам – предлага се целогодишно в хипермаркетите, но срещу 1,60-1,80 за тъничка връзка.



В този момент на пазара, свеж и пресен копър, се предлага срещу 80 стотинки до левче за връзка.



Ето и рецептата:



Измивате добре стръковете, оставяте ги да се отцедят в гевгира /говорим за 10-15 мин., не до пълно изсъхване/. Нарязвате копъра, възможно най-ситно. Поставяте го в пликчета и във фризера. Става ронлив и лесно се изсипва, когато ви е необходим.



Гарантирам, че през цялата зима, цветът на копъра не се променя, а най-важното – и ароматът остава.