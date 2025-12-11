Сретен Йосич излиза на свобода
©
Според постановлението Апелативният съд е уважил жалбата на защитата и е изменил първоинстанционното решение, с което Йосич е бил задържан. Така той се освобождава условно от изтърпяването на 15-годишната присъда, като е разпоредено незабавното му освобождаване. Условният срок може да продължи най-късно до 28 февруари 2026 г.
Съдът е преценил, че са налице всички законови предпоставки за условно освобождаване. В мотивите се посочва, че затворническите доклади показват "максимален напредък в третирането и изпълнението на програмата за поведение“ и че "с основание може да се очаква осъденият да се държи добре на свобода и да не извърши ново престъпление до изтичането на срока на присъдата“.
Решението идва след като през септември Висшият съд в Белград отхвърли първата молба на защитата за условно освобождаване. Адвокатът на Йосич обжалва пред Апелативния съд, който в крайна сметка промени първоначалното решение.
Йосич беше арестуван на 27 април 2009 г. по подозрение за участие в убийството на хърватския журналист Иво Пуканич. Макар впоследствие да беше окончателно оправдан по това дело, той не получи свобода. На 28 декември 2012 г. бе преместен за изтърпяване на 15-годишна присъда за подбудителство към убийството на Горан Марянович – Гокси Бомбаджията – извършено през 1995 г.
През 2002 г. в качеството си на главен секретар на МВР Бойко Борисов арестува Йосич в България, след което започва да се движи с увеличена лична охрана. През 2009 г. сръбският наркобос твърди пред белградски съд, че в България се е ползвал с покровителството на местни разузнавателни служби и дори споменава името на Борисов.
Националната разузнавателна служба категорично отхвърля тези твърдения. Според официалното становище нито тя, нито други служби или лица са осигурявали закрила на Йосич. В отговор на публичния спор Борисов поиска МВР, ДАНС и разузнаването да дадат ясни публични обяснения по случая.
Още от категорията
/
Над 26 млн. лв. е щетата към бюджета на България заради схемата с ДДС, разследвана от Европрокуратурата
05.12
Под надзора на Европейската прокуратура: ГДБОП и ДАНС разбиха група за ДДС измами, завлекли хазната с милиони
04.12
СРП внесе искане за "задържане под стража" за пет лица, извършили хулигански действия на протестите в София
04.12
След мащабна полицейска акция: Разбиха престъпна група за каналджийство, иззета е сума от 50 000 евро
25.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ескалации след протеста в София!
23:28 / 10.12.2025
Румен Радев: Вие сте на ход! Моят избор е ясен
22:34 / 10.12.2025
Асен Василев към Борисов, Пеевски, Слави и Зафиров: Идете си с ми...
22:01 / 10.12.2025
Българите зад граница: Стотици души скандират "Оставка" в центъра...
21:34 / 10.12.2025
Протестни вълни заливат България и чужбина
21:30 / 10.12.2025
Бурно недоволство на протеста в "Триъгълника на властта": Няма да...
20:21 / 10.12.2025
Актуални теми
baionzi
преди 43 мин.
..и първата му работа била да пита за Боеко.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.