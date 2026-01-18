Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката "Гражданска отговорност"
©
За техническия проблем потвърдиха от пресцентъра на МВР за ФОКУС.
От МВР уверяват, че се работи активно по възстановяване на нормалната работа на системата.
Още от категорията
/
Киселова: Дали ще има коалиция с политически проект - отговорът е еднозначен. И в двете си кампании Радев е бил подкрепян от БСП
15:16
АИКБ: Пpeз пocлeднитe 5 гoдини pъcтът нa paзxoдитe в пyбличния ceĸтop знaчитeлнo e изпpeвapил тoзи нa пpиxoдитe
12:39
Илия Лингорски: Преходът към еврото у нас премина изключително успешно и ще служи като пример за други държави
17.01
Лидерът на "Трети март": С две ръце бих гласувал за Радев и ще дам мястото си на председател, ако той тръгне на избори
17.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.