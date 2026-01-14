Стефан Янев в ефира на NOVA NEWS.
"Какво може да очакваме от същите играчи със същите послания? Още от същото", допълни той.
По негови думи политическата криза в България ще приключи, когато партиите съумеят да направят мнозинство и да тръгнат по пътя на промяна на модела. Той посочи, че управлението у нас трябва да стане по-прозрачно.
Като лидер на партия "Български възход" Янев посочи, че водят разговори с някои политически партньори и имат съмишленици. Той обаче уточни, че Румен Радев на този етап не е лидер на партия.
Янев е на мнение, че служебният премиер ще бъде назначен тогава, когато са "договорени" и министрите.
В геополитически план той смята, че България приема себе си като "ние сме малки, от нас нищо те зависи, трябва да видим накъде духа вятъра". Според него българската външна политика през последните 20 години може да бъде формулирана с едно изречение – "България подкрепя предложението на Европейската комисия". Той запита защо нито веднъж не сме защитили българския интерес.
Стафан Янев: Много партии казват, че са готови за избори, но това не е така
© NOVA NEWS
Още по темата
/
Множество граждани се събраха на протеста за машинен вот на изборите, кадър показа мащаба на събитието
21:20
Ивайло Мирчев: Протестите ще продължат, докато оказват влияние над управляващите. Това е правилният подход
19:52
Борисов: ГЕРБ подкрепя предложените промени в Изборния кодекс за въвеждане на гласуване със сканиращи машини
18:05
Получаваме безплатно противоминни кораби от Белгия и Нидерландгия, но ремонтът им ще струва 42 мил. евро
11:43
Още от категорията
/
Васил Велев: Данъчната система е единственото ни конкурентно предимство, което задържа все още инвестиции
21:20
Парадокс: Да ти спрат колата от движение заради неплатени данъци, които не можеш да платиш защото системата не работи
13.01
От СМТ с апел: Законопроектът за максималната търговска надценка за стоки, включени в кошницата на домакинството да не бъде приеман от НС
13.01
Скиор загина в Пирин
12.01
Шофьор: Тази вечер пътят беше ад. Лед като стъкло, сняг отгоре, пясък - никъде по пътя, коли върху мантинелите и в канавките
11.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.