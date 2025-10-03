Стана ясно кой е граничният полицай, който загина днес в "Елените"

© Загиналият полицейски служител при спасителните дейности след наводенението на "Елените" е Стефан Иванов. Той е дългогодишен служител на ГД "Гранична полиция“, съобщават от МВР.



Той е бил главен боцман на гранично-полицейски кораб "Балчик“.



Стефан Иванов управлявал бордова лодка, с която заедно с още двама свои колеги извършвал обследване на брега в търсене на бедстващи. Внезапно надигнала се вълна преобърнала плавателния съд. Екипажът успял да достигне сушата, където им е оказана своевременна помощ. Въпреки усилията на медиците, 57-годишният полицай починал.



Министерството на вътрешните работи изказва искрени съболезнования на близките и колегите на главен боцман Стефан Иванов.