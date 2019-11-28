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|Ñòàíà ÿñíî îò êîÿ áàíêà Íåâåíà îò Âàðíà å èçòî÷èëà áëèçî 1 ìëí.ëâ.
Â÷åðà íà áðèôèíã â ïðîêóðàòóðàòà îêðúæíèÿò ïðîêóðîð íà Âàðíà Êðàñèìèð Êîíîâ íå ïîæåëà äà ðàçêðèå èìåòî íà áàíêàòà, òúé êàòî âñå îùå òå÷å ðàçñëåäâàíå. Ñòàíà ÿñíî ñàìî, ÷å îêîëî 30 ñà çàñåãíàòèòå âëîæèòåëè, îò ÷èéòî ñìåòêè ñà èçòî÷âàíè êðóïíèòå ñóìè. Ïðîêóðîð Êîíîâ óâåðè, ÷å ùå áúäàò ïîëîæåíè óñèëèÿ ïî-ãîëÿìà ÷àñò îò ñðåäñòâàòà äà áúäàò âúçñòàíîâåíè íà êëèåíòèòå è òîëÿìà ÷àñò îò òÿõ ñà âå÷å èíôîðìèðàíè çà ñëó÷èëîòî ñå.
Êàêòî Varna24.bg ñúîáùè, 38-ãîäèøíàòà ñïåöèàëèñòêà îò îòäåë "Áàíêèðàíå íà äðåáíî“ â êëîí íà áúëãàðñêà áàíêà âúâ Âàðíà å çàäúðæàíà äî 72 ÷àñà ñ ïîñòàíîâëåíèå íà äåæóðíèÿ ïðîêóðîð â Îêðúæíàòà ïðîêóðàòóðà âúâ Âàðíà.
Íåâåíà É. å ïðèâëå÷åíà êàòî îáâèíÿåìà çà äëúæíîñòíî ïðèñâîÿâàíå íà áëèçî 1 ìëí. ëåâà, êàòî ãîëÿìà ÷àñò îò ñóìàòà ñà îò âëîãîâå íà âëîæèòåëè â áàíêàòà. Ïðåñòúïëåíèåòî å â îñîáåíî ãîëåìè ðàçìåðè è ïðåäñòàâëÿâà îñîáåíî òåæúê ñëó÷àé.
Ñðåäñòâàòà ñà áèëè ïðåâåæäàíè íà ìúæ îò Ìîíòàíà, ñ êîãîòî áàíêîâàòà ñëóæèòåëêà ñå çàïîçíàëà â èíòåðíåò. Çà òðèòå ãîäèíè âèðòóàëíà âðúçêà Íåâåíà É. èçïðàùàëà ñ êîëåòè ïî êóðèåðñêà ôèðìà ïðèñâîåíèòå ñðåäñòâà. Îñâåí òÿõ òÿ è áàùà é èçòåãëèëè êðåäèòè, êîèòî ñúùî áèëè èçïðàòåíè íà ìúæà, êàêòî è ñðåäñòâàòà îò âëîãîâåòå íà äâàìàòà é ðîäèòåëè. Ïúðâèòå ñðåäñòâà, êîèòî èçïðàòèëà íà ñâîÿ âèðòóàëåí ïðèÿòåë, áèëè ëè÷íè.
Ìåæäó áàíêåðêàòà è ìúæà îò Ìîíòàíà, êîéòî ñå ïðåäñòàâÿë â ðàçãîâîðèòå â èíòåðíåò êàòî Ìèðîñëàâ Ìèõàéëîâ, íå å èìàëî íèòî åäíà ñðåùà íà æèâî. Òîâà íå å èñòèíñêîòî èìå íà ìúæà, íà êîãîòî Íåâåíà èçïðàòèëà îáùî 970 000 ëåâà çà òðèòå ãîäèíè âðúçêà â èíòåðíåò è ñîöèàëíèòå ìåäèè.
Ïðåä ðàçñëåäâàùèòå Íåâåíà îáÿñíèëà, ÷å ñðåäñòâàòà áèëè íóæíè íà íåéíèÿ èíòåðíåò ïðèÿòåë, çà äà ðåøè ôèíàíñîâè ïðîáëåìè ñ ëèõâàðè. Òÿ ðàçïîëàãàëà ñàìî ñ òðè íåãîâè ñíèìêè. Ïàðèòå èçïðàùàëà íà èìåòî Ñåðãåé, êîéòî áèë óæ íåãîâ áðàòîâ÷åä.
Îáðàçóâàíîòî äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî ùå óñòàíîâÿâà êàê ñà áèëè ïðèñâîåíè ñóìè îò ñðî÷íèòå âëîãîâå íà êëèåíòè íà áàíêàòà, êàê ñà áèëè èçïðàùàíè, à è ïîëó÷àâàíè îò ÷îâåê, êîéòî ïî ëè÷íà êàðòà å ñ äðóãè èìåíà.
Î÷àêâà ñå â óòðåøèÿ äåí Îêðúæíàòà ïðîêóðàòóðà âúâ Âàðíà äà âíåñå èñêàíå çà âçåìàíå ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå "Çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà“ âúâ Âàðíåíñêèÿ îêðúæåí ñúä íà îáâèíÿåìàòà Íåâåíà É.
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