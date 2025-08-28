Станаха ясни оценките за четиримата кандидати за членове на КПК

© Номинационната комисия обяви днес доклада с оценките си за четиримата кандидати за членове на Комисията за противодействие на корупцията, съобщи правният портал Lex.bg.



С най-висока оценка е Стоян Петков, който е настоящ шеф на дирекция "Противодействие на корупцията" в комисията – той е получил 135 точки при максимален брой от 150 точки.



На следващо място е класиран заместникът му Петър Коев – със 121 точки.



На трето място е адвокат Мария Даскалова – със 118 точки.



И тримата са предложени за членове на КПК от управляващото мнозинство на ГЕРБ, БСП и ИТН.



Четвъртата и единствена кандидатура, която не е внесена от управляващите, е на адвокат Аделина Натина-Зиколова като тя е получила 63 точки.



Оценките са на база три критерия – моралните и професионални качества на кандидата и неговата квалификация и опит; специфичната подготовка, качествата и мотивацията на кандидата за длъжността член на КПК и концепцията му.



Освен това всяка оценка е придружена с мотиви. Докладът с мотивите и оценките е внесен в парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията.



Комисията за противодействие на корупцията има трима членове и се председателства на ротационен принцип за по две години от всеки от тях, като редът на председателстване се определя чрез жребий при встъпването им в длъжност.