Софийският градски съд остави в ареста вече бившия директор на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев.Променени са и мерките на актьора Росен Белов и гръцкия модел Анастасиос Михаилидис от домашен арест в "задържане под стража", предаде БНТ.В ареста остава и четвъртият обвиняем - бившият военнослужещ Симеон Дряновски.Съдът прецени, че те са обществено опасни.