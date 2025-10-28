ЗАРЕЖДАНЕ...
Станимир Хасърджиев остава в ареста, задържаха и другите трима обвиняеми
© Булфото
Променени са и мерките на актьора Росен Белов и гръцкия модел Анастасиос Михаилидис от домашен арест в "задържане под стража", предаде БНТ.
В ареста остава и четвъртият обвиняем - бившият военнослужещ Симеон Дряновски.
Съдът прецени, че те са обществено опасни.
