Сергей Станишев в предаването "Офанзива с Любо Огнянов“ във връзка с 28-те точки от мирния документ, изпратен от президента Доналд Тръмп до Киев и Москва.
Според него, Тръмп се опитва да предотврати негативен сценарий за Украйна още в края на зимата, когато страната е застрашена от енергийна криза, икономически колапс и изтощение на фронта.
"През пролетта на 2022 г. в Истанбул почти беше постигнато споразумение. Днес Киев е изправен пред тежки, но необходими решения, за да оцелее като държава“, посочи Станишев.
Според него, Европа e допусналa стратегическа грешка като не е формулира политически механизъм за изход от войната.
"Основна отговорност за войната носи Кремъл. Но е наивно да игнорираме сложния процес, довел дотук“, каза Станишев и припомни предупрежденията от 2007–2008 г. относно разширяването на НАТО към Украйна.
Според Станишев, българският политически цикъл през последните години се характеризира с липса на визия, купуване на политически комфорт чрез разходи и увеличаване на дълга – 16 млрд. лв. тази година и 20 млрд. догодина.
"Това е кражба от бъдещето. Почти всички партии участваха в щедрото раздаване без подсигурен бюджет“, коментира той.
Станишев не изключи възможност да се съзададе партия около президента Радев.
"Управляващи и опозиция не са достатъчно популярни. Радев е припознаван като алтернатива. Дали ще се случи в края на мандата или след него – не знам“, каза той.
"След като сме в ЕС, мястото на България е в ядрото – еврозоната“, категоричен бе политикът.
Според него, при санкциите срещу "Лукойл“ е било наложително държавата да гарантира работата на рафинерията, но по думите му в германския модел особените управители са под съдебен контрол. "У нас не са. Това буди въпроси“, каза той в заключение.
Станишев: В германския модел особените управители са под съдебен контрол. В България не са - това буди въпроси
©
Още по темата
/
Костадинов за срещата си с Медведев: Каза, че ако има иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели
21.11
"Лукойл" се надява, че особения управител на активите в България ще осигури тяхното правилно функциониране
19.11
Румен Петков: Ако "Лукойл" не беше получил дерогация, България, Румъния и Унгария щяха да бъдат съсипани
18.11
Още от категорията
/
Борисов: От началото на войната до този момент България последователно и неотменно подкрепя Украйна
18:35
Назарян: България и Китай ще продължат да си сътрудничат, високо ценим традиционните приятелски двустранни връзки
18:34
Красимир Вълчев каза, че МОН е извършило проверка на почивната база на СУ "Христо Ботев" и МГ "Баба Тонка"
12:22
Мика Зайкова: Бюджет 2026 отразява години на избори и липса на реформи, промени между четенията ще бъдат трудни
11:07
Президентът на КТ "Подкрепа": Бонусите се равняват на едва 200–300 лева месечно за повечето служители
11:03
МОН: Доходите на младите висшисти се увеличават тройно за последните 10 години – вижте заплатите
21.11
Предложение от бивш здравен министър: В България има 340 болници и те трябва да бъдат редуцирани до 100 болници
21.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.