Станислав Бачев: Възможностите пред САЩ са две - или да търсят изход с цената на политически отстъпки, или да ескалират конфликта
По думите му за да се разбере развитието на конфликта в Персийския залив, трябва да се изхожда именно от тази основа.
Бачев посочи, че в началото на военните действия САЩ и Израел са си поставили две основни цели. Първата е била свързана с ликвидирането на Иран като държава в сегашния ѝ вид и установяване на контрол върху територията ѝ.
"Втората цел чрез контрола на тази огромна територия е да се удари пряко Китай, но и Русия", обясни анализаторът.
Според него тези цели са стъпвали на погрешни предпоставки, включително подценяване на вътрешната устойчивост на Иран и на неговия индустриален и съюзнически потенциал.
Като втора сериозна грешка анализаторът посочи подценяването на реалния индустриален и производствен потенциал на страната.
"Когато пренесеш производство под земята и го извадиш от дигиталната среда, това е скритият истински потенциал", коментира той.
Бачев изрази мнение, че именно тези пропуски в анализа са довели до сериозни затруднения за САЩ в настоящия конфликт.
Анализаторът подчерта, че към момента се наблюдава и стратегическо затруднение за САЩ, докато Иран демонстрира все по-голяма увереност и претенции да налага условия в конфликта.
"Възможностите пред САЩ са две - или да търсят изход с цената на политически отстъпки, или да ескалират конфликта, за да си върнат контрола върху ситуацията", посочи още той.
По думите му прехвърлянето на елитни американски части към региона може да е сигнал за подготовка на по-мащабни действия, които крият сериозни рискове.
Бачев предупреди, че конфликтът навлиза в етап, в който контролът върху развитието му става все по-труден, а изходът от кризата едва ли ще бъде бърз или безболезнен.
