Станислав Балабанов: ПП са фалшив етикет върху гнила стока!

© Факт е, че държавата се управлява от правителство на малцинството – ГЕРБ, ИТН и БСП. След като АПС, които бяха влезели като подкрепяща партия в това управление, имаха за цел държавата да пази корумпираните им представители по места, приключиха много бързо с тези надежди и напуснаха това управление, след като видяха, че няма как да има политически чадър над тях. Това заяви пред NOVA Станислав Балабанов от "Има такъв народ“ (ИТН).



"АПС напуснаха управлението, защото искаха да пазим техни корумпирани представители по места, включително ние правихме брифинги, идваха с едни листа с хора, които са задлъжнели в НАП, различни агенции и институциите са след тях и те търсеха политически чадър, за да оцелеят. А и основното им желание да участват във властта беше индиректното им желание да участват в изпълнителната власт с техни хора, което нямаше как да се случи“, обясни той.



"Г-н Пеевски, заедно с всички останали представители на политически формации, са в българския парламент, защото са избрани от българските избиратели. Пет пъти подред в последните години общо взето подредбата на политическите сили беше една и съща“, коментира той.



"Искрено се забавлявам с Асен Василев. Да не забравяме, че Асен Василев и Кирил Петков си пишеха SMS-и с Делян Пеевски и го наричаха умалително – там Диди, Кики, Мики…“, припомни депутатът.



"Виждате ли как изглежда сега "Продължаваме промяната“ (ПП), което демонстрира, че е готова да бъде алтернатива на сегашното управление? Те не са алтернатива, те са фалшив етикет върху гнила стока, защото най-ужасното при тях е, че те продават политическото си лицемерие като надежда за промяната“, посочи Балабанов.



Той припомни, че ПП-ДБ бяха поканени да участват в преговорите за съставянето на последния кабинет.



"Вижте колко грозна е реалната истина. Ако те участваха в това правителство, което е прозападно ориентирано, с поглед към еврозоната, с поглед към ПВУ, балансирани европейски бюджети, нямаше да коментираме други политически лидери, защото държавата щеше да има изключително стабилна дясна проевропейска позиция.



С напускането и арогантното им поведение в началото не оставиха друга възможност на отговорни политически формации, които сме в момента трите“, категоричен беше Балабанов.



По думите му, предложения "санитарен кордон" е бил "розов балон в съзнанието на жълтопаветния сектор".



Депутатът от ИТН припомни момента при избора на настоящия председател на Народното събрание, при който Явор Божанков от ПП-ДБ каза, че трябва да си отреже ръцете, за да гласува с "Възраждане", за да се избере председател. "Че миналия ден ПП-ДБ и "Възраждане" гласуваха по вота на недоверие, така че би трябвало половината от групата им да е с отрязани ръце и крака", подчерта той.



Според Балабанов, последният вот на недоверие е бил "некомпетентен и аматьорски".



По повод споровете за това кой има право на охрана от НСО той коментира: "Кирил Петков, който не беше министър-председател, в ситуация на обикновен гражданин по време на предизборна кампания, допуснахме онзи трагичен инцидент на Аксаково, където с кола на НСО убиха човек. Това се забравя бързо".



"Когато ти използваш език на омразата или се държиш по някакъв абсурден начин на тротоара, демонстрирайки, че с 10 коли ще затвориш парламента, такъв тип протест - от едната страна тази, която фалшифицира подписи в Търговския регистър, да затвори с колата си единия вход, от другата страна двойният гражданин, който излъга цялото общество, че ще стане министър-председател с това нарушение, да затвори другия вход, е хубаво като имате аргументи, да влезете в пленарната зала и да ги защитите", коментира той протеста на ПП, който блокира входовете на парламента рано сутринта в четвъртък.



Попитан дали се готвят за 4-годишен мандат, той отговори: "Категорично. Вече ще бъдем част от еврозоната, макар че определени туристи от Исторически парк танцуват около огъня пред парламента с други мотиви все още, но България е в сърцето на Европа“.



"България върви към пълен мандат на това управление, с всички минуси, градивни критики и работа. Наистина си беше отишла държавата“, завърши той.