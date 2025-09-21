ЗАРЕЖДАНЕ...
|Станислав Балабанов: ПП са фалшив етикет върху гнила стока!
"АПС напуснаха управлението, защото искаха да пазим техни корумпирани представители по места, включително ние правихме брифинги, идваха с едни листа с хора, които са задлъжнели в НАП, различни агенции и институциите са след тях и те търсеха политически чадър, за да оцелеят. А и основното им желание да участват във властта беше индиректното им желание да участват в изпълнителната власт с техни хора, което нямаше как да се случи“, обясни той.
"Г-н Пеевски, заедно с всички останали представители на политически формации, са в българския парламент, защото са избрани от българските избиратели. Пет пъти подред в последните години общо взето подредбата на политическите сили беше една и съща“, коментира той.
"Искрено се забавлявам с Асен Василев. Да не забравяме, че Асен Василев и Кирил Петков си пишеха SMS-и с Делян Пеевски и го наричаха умалително – там Диди, Кики, Мики…“, припомни депутатът.
"Виждате ли как изглежда сега "Продължаваме промяната“ (ПП), което демонстрира, че е готова да бъде алтернатива на сегашното управление? Те не са алтернатива, те са фалшив етикет върху гнила стока, защото най-ужасното при тях е, че те продават политическото си лицемерие като надежда за промяната“, посочи Балабанов.
Той припомни, че ПП-ДБ бяха поканени да участват в преговорите за съставянето на последния кабинет.
"Вижте колко грозна е реалната истина. Ако те участваха в това правителство, което е прозападно ориентирано, с поглед към еврозоната, с поглед към ПВУ, балансирани европейски бюджети, нямаше да коментираме други политически лидери, защото държавата щеше да има изключително стабилна дясна проевропейска позиция.
С напускането и арогантното им поведение в началото не оставиха друга възможност на отговорни политически формации, които сме в момента трите“, категоричен беше Балабанов.
По думите му, предложения "санитарен кордон" е бил "розов балон в съзнанието на жълтопаветния сектор".
Депутатът от ИТН припомни момента при избора на настоящия председател на Народното събрание, при който Явор Божанков от ПП-ДБ каза, че трябва да си отреже ръцете, за да гласува с "Възраждане", за да се избере председател. "Че миналия ден ПП-ДБ и "Възраждане" гласуваха по вота на недоверие, така че би трябвало половината от групата им да е с отрязани ръце и крака", подчерта той.
Според Балабанов, последният вот на недоверие е бил "некомпетентен и аматьорски".
По повод споровете за това кой има право на охрана от НСО той коментира: "Кирил Петков, който не беше министър-председател, в ситуация на обикновен гражданин по време на предизборна кампания, допуснахме онзи трагичен инцидент на Аксаково, където с кола на НСО убиха човек. Това се забравя бързо".
"Когато ти използваш език на омразата или се държиш по някакъв абсурден начин на тротоара, демонстрирайки, че с 10 коли ще затвориш парламента, такъв тип протест - от едната страна тази, която фалшифицира подписи в Търговския регистър, да затвори с колата си единия вход, от другата страна двойният гражданин, който излъга цялото общество, че ще стане министър-председател с това нарушение, да затвори другия вход, е хубаво като имате аргументи, да влезете в пленарната зала и да ги защитите", коментира той протеста на ПП, който блокира входовете на парламента рано сутринта в четвъртък.
Попитан дали се готвят за 4-годишен мандат, той отговори: "Категорично. Вече ще бъдем част от еврозоната, макар че определени туристи от Исторически парк танцуват около огъня пред парламента с други мотиви все още, но България е в сърцето на Европа“.
"България върви към пълен мандат на това управление, с всички минуси, градивни критики и работа. Наистина си беше отишла държавата“, завърши той.
