Старт на акция "Зима", шофьорите да внимават
Продължителността на акцията е до края на месеца и условно е разделена в три кампании - първата е по отношение на безопасността на превозните средства, втората е за толерантност на пътя и третата е за технически изправни пътни превозни средства. Така, след 15 ноември всички превозни средства трябва да бъдат със зимни гуми или с такива с 4 мм дебелина на протектора.
Важно за шофьорите: Започва акция "Зима"!
22:37 / 30.10.2025
22:37 / 30.10.2025
