Старт на седмицата със слънце и температури до 15 градуса
В планините ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен, по високите части – до силен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.
По Черноморието ще преобладава слънчево време. Преди обяд ке има мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат 8°-9°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, съобщават от НИМХ.
Актуални теми
