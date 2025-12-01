Старт на продажбата на стартовите комплекти евромонети
Всеки комплект струва 20 лева и съдържа 42 монети на обща стойност 10 евро и 23 цента. Комплектите имат в състава си всички номинали - например има 9 монети по 1 евроцент, 5 монети по 20 евроцента и 2 монети по 1 евро.
Търговците могат да закупят по-голям пакет, съдържащ в себе си 10 стандартни стартови комплекта, но само в клоновете на банките. Цената е 200 лева на обща стойност 102 евро и 30 цента.
/
/
