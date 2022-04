Стартира нова онлайн платформа в помощ на възрастните хора, техните роднини и гледачи

© В навечерието на един от най-светлите празници, Великден, стартира иновативната и безплатна платформа Joined in Care (https://joinedincare.com/bg/). Тя е насочена към това да подпомогне възрастните хора в България, техните роднини, болногледачи, както и хората заети в социалния сектор. Системата има българска версия със съдържание подбрано специално за България. Целта й е да предоставя безплатна полезна информация. Освен това в нея има и контакти на места предоставящи социални услуги във всички области на България, към които можете да се обърнете за съдействие при нужда.



Идеята за портала Joined in Care е на българската ИТ компания Bulbera (https://bulbera.com/), която го финансира изцяло със собствени средства. Платформата ще е напълно безплатна и цели да подпомогне хората.



"По време на COVID кризата, най-много пострадаха нашите родители, баби и дядовци. Те бяха изолирани от близките си, без възможност да навлязат в новия дигитален свят. Като ИТ компания смятаме, че можем да дадем своя принос за обществото и да помогнем на семействата да са по-информирани, и заедно да се справят с трудностите на новото време“, заяви Деян Благоев, който е съдружник в Bulbera.



В следващите месеци предстои в Joined in Care да се добавят десетки полезни статии, на всякаква тематика. Освен това, постоянно ще се обогатява базата данни с места, предоставящи социални услуги за възрастни хора. Предстои добавянето и на още информация, която в момента се подготвя от екипа. Паралелно с всичко това се набират партньори от цял свят, които да допринесат за качественото съдържание на Joined in Care (https://joinedincare.com/bg/).