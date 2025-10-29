ЗАРЕЖДАНЕ...
Стартират полети от България до Пакистан
©
Решението на правителството позволява на авиокомпания "ГъливЕър“ ЕООД да започне изпълнение на редовни пътнически и комбинирани превози по въздушните линии София- Карачи-София с четири честоти седмично и София-Лахор-София с три честоти седмично.
Полетите до Пакистан ще стартират след получаване на необходимите оперативни разрешения от пакистанските въздухоплавателни власти.
Още от категорията
/
Дали важи и за Българя? Румъния официално потвърди съкращаването на военния контингент на САЩ в Европа
15:35
Наши министри заминават на неформално заседание в Копенхаген, ще обсъждат защитата и възстановяването на украинската култура
15:17
Министъра на правосъдието ще организира подбора на трима кандидати за европейски прокурор от България
15:13
Според Евростат България е с една от най-ниските цени на електроенергията в ЕС, но къде сме по покупателна способност?
13:31
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.