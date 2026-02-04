Жечо Станков по време на изявление в Министерския съвет, предаде репортер на ФОКУС.
"Всеки случай ще бъде разгледан по отделно. Ще обърнем специално внимание от гледна точка на това дали сметките за електроенергия са засечени в 30-дневен период", обясни министърът.
Той подчерта, че ще влязат много внимателно в детайла за качеството на електроснабдяване. Станков обърна внимание, че ще приложат цялата строгост на закона.
"На база на анализа, на който направихме миналия месец, януари месец в сравнение на декември имаме повишение на консумация на електрическа енергия в зависимост от различните региони - между 15 - 30%. През януари постигнахме нива на консумация на електрическа енергия на територията на страната 8200 MW/h, което за последен път е виждано през далечната 1986 г.", обясни той.
Министърът увери, че ще обърнат внимание на всяка индивидуална жалба.
Стартират проверки за цените на електроенергия
©
Още от категорията
/
БСП - ОЛ при президента: Тези, които промениха Конституцията, от вчера си посипват главата с пепел
11:59
Политически анализатор: ГЕРБ се опитват да замаскират отговорността си, че заедно с ПП-ДБ промениха Конституцията
03.02
Бойко Борисов: Мога да уверя всички - нямам никакви контакти с Румен Радев, той си прави партия, а аз си гледам моята!
03.02
Министерството на туризма подкрепи кандидатурата на Розовата долина за включване в списъка на ЮНЕСКО
03.02
Борислав Сандов: Трябва да се проследи къде е изчезналият собственик на хижата край Петрохан и дали не е отвлечен
03.02
Полицията за случая в хижа "Петрохан": Разследва се съпричастност на непълнолетни и малолетни към НПО-то
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.