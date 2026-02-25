Все по-малко стават българите, които не могат да си позволят да отопляват дома си адекватно. 16% от населението обаче все още имат проблем да осигурят отоплението си. Това са все още прекалено високи стойности на фона на почти двойно по-ниски в останалите държави от Европейския съюз.Времената, в които 70% от българите са живеели на студено, са останали в миналото, пише NOVA. Между 2005 и 2010 г., процента вече пада, но още се запазва твърде висок – повече от половина хора и тогава живеят на студено. Стойността продължава да пада все повече и повече през следващите години, докато през 2023-а слиза под 20. Що се отнася до средните стойности в останалите държави, през последните 20 години от Евростат не отчитат почти никакви промени.Тъй като голяма част от държавите все още не са подали данните си за 2025-а, ще разгледаме тези от предходната година, където сме на първо място, като си го делим с Гърция. През 2024-а за 19% от българите и 19% от гърците топлото вкъщи е било лукс. Близо, но след нас са литовците и испанците, а най-силни по този показател са били във Финландия, където едва под 3% от хората са се затруднили да отделят средства за отопление.Това са всякакъв вид плащания по ипотека, наем или комунални услуги. И тук виждаме, че процентът на българите с такива задължения спада с годините. Макар и доста по-плавно. За последните 5 години се е понижил с 2 пункта. Българите, които сега имат вид просрочено плащане, са 18% от населението.Така че и по този показател, заедно с гърците, сме в челните редици на Европа. С тази разлика, че тук те ни изпреварват значително. В южната ни съседка близо 43% от населението има просрочено плащане по жилището си. Румъния, Испания и Кипър допълват списъка на първите 5 държави с най-много задължения, докато в Европейския съюз средно 9% от хората са живели в такива домакинства през последната година.У нас живеем почти по равно в къщи и в апартаменти, като къщите имат лек превес. И по този показател максимално се доближаваме до Европа, където разпределението е почти изцяло същото. Най-много измежду всички се открояват ирландците, които почти не ползват апартаменти – 90% от населението там живее в къщи. В Нидерландия и Белгия, процента също е доста висок и гони 80. Апартаментите пък, са по-популярното жилище предимно в Испания, следват Латвия и Малта.Средно един гражданин на Европейския съюз обитава малко по-малко от 2 стаи в едно жилище. В Малта им е най-широко – с 2,2 стаи на човек. А в Румъния най-тясно – с една стая. В България всеки един от нас средно разполага с около стая и половина.