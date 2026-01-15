Месечната инфлация е 0.1%, а годишната инфлация е 5.0%. Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като месечната инфлация се отнася за декември 2025 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за декември 2025 г. спрямо същия месец на предходната година. Данните са на НСИ, цитирани отПрез декември 2025 г. спрямо предходния месец е регистрирано увеличение на цените в групите: "Развлечения и култура“ (2.2%), "Транспорт“ (0.8%) и "Ресторанти и хотели“ (0.4%). Намаление е регистрирано в групите: "Облекло и обувки“ (-2.3%), "Съобщения“ (-0.9%) и "Разнообразни стоки и услуги“ (-0.1%).През декември 2025 г. месечната инфлация е 0.1%, а годишната инфлация за декември 2025 г. спрямо декември 2024 г. е 5.0%.Средногодишната инфлация за периода януари 2025 - декември 2025 г. спрямо периода януари 2024 - декември 2024 г. е 4.6%.През декември 2025 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи:"Развлечения и култура“ - увеличение с 2.2%;"Транспорт“ - увеличение с 0.8%;"Ресторанти и хотели“ - увеличение с 0.4%;"Алкохолни напитки и тютюневи изделия“ - увеличение с 0.3%;"Образование“ - увеличение с 0.1%;"Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома“ - увеличение с 0.1%;"Здравеопазване“ - увеличение с 0.1%."Облекло и обувки“ - намаление с 2.3%;"Съобщения“ - намаление с 0.9%;"Разнообразни стоки и услуги“ - намаление с 0.1%.Без промяна остават цените на стоките и услугите в групите "Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ и "Хранителни продукти и безалкохолни напитки“.През месец декември 2025 г. сана следните хранителни продукти: зрял лук - с 2.5%, яйца - с 2.1%, зрял чесън - с 1.8%, ракии - с 1.4%, зеле - с 1.3%, свинско месо - с 1.3%, бира - с 1.2%, гъби - с 1.1%, чипс - с 1.1%, вина - с 1.1%, типов и ръжен хляб - с 0.9%, шоколад и шоколадови изделия - с 0.8%, сушени зеленчукови подправки - с 0.8%, оцет - с 0.7%, ябълки - с 0.7%, маслини - с 0.6%, мляно месо (кайма) - с 0.6%, кисели млека - с 0.6%, нискомаслено прясно мляко - с 0.6%, минерална вода - с 0.6%, трайни колбаси - с 0.4%, домати - с 0.4%, кафе - с 0.4%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 0.3%, листни зеленчуци - с 0.3%, газирани напитки - с 0.3%, месо от едър рогат добитък - с 0.2%, какао - с 0.2%, и други.на следните хранителни продукти: цитрусови и южни плодове - с 9.3%, млечни масла - с 2.9%, пипер - с 2.4%, макаронени изделия - с 2.3%, маргарин - с 2.2%, ориз - с 1.9%, зрял боб - с 1.5%, месо от домашни птици - с 1.4%, сирене - с 1.3%, извара - с 1.1%, картофи - с 0.9%, захар - с 0.8%, брашно - с 0.7%, плодови сокове - с 0.6%, хляб "Добруджа“ - с 0.6%, чай - с 0.5%, прясна и охладена риба - с 0.5%, пълномаслено прясно мляко - с 0.4%, малотрайни колбаси - с 0.3%, кашкавал - с 0.3%, зърнени закуски - с 0.2%, олио - с 0.2%, леща - с 0.1%, и други.В групите нана цените при: международни полети - с 24.3%, хотели във ваканционни центрове и курорти - с 4.4%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания в страната - с 3.6%, пелети - с 2.7%, пътнически транспорт с такси - с 2.3%, принадлежности за ЛТС - с 1.9%, хладилници - с 1.7%, готварски печки - с 1.7%, прахосмукачки - с 1.5%, курсове за водачи на ЛТС - с 1.4%, отоплителни уреди - с 1.2%, почистващи и дезинфекционни средства (течни препарати за почистване на дома) - с 0.9%, поддържане и ремонт на ЛТС - с 0.7%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 0.5%, бензин А95Н - с 0.5%, климатици - с 0.4%, дизелово гориво - с 0.4%, бензин А100Н - с 0.4%, бръснаро-фризьорски услуги и услуги за поддържане на добър външен вид - с 0.4%, услуги по обществено хранене - с 0.3%, дърва за отопление - с 0.2%, прахове за пране - с 0.2%, и други.Припри: обувки - с 3.6%, централно газоснабдяване - с 2.8%, телевизори - с 2.7%, облекло - с 1.7%, козметични продукти - с 1.6%, препарати за почистване на съдове - с 1.5%, гуми за автомобили и велосипеди - с 1.2%, метан за ЛТС - с 1.2%, продукти за лична хигиена - с 1.0%, кина и театри - с 0.9%, мебели - с 0.6%, цветарство - с 0.4%, перални, сушилни и съдомиялни машини - с 0.3%, бойлери - с 0.2%, материали за текущ ремонт и поддържане на жилище - с 0.1%, и други.Регистрирано е увеличение на цените при услугите на медицинските лаборатории - с 0.5%, лекарските услуги - с 0.3% и стоматологичните услуги - с 0.2%, а цените на лекарствата остават без промяна.Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (декември 2025 г. спрямо декември 2022 г.) е 12.3%, а за последните пет години (декември 2025 г. спрямо декември 2020 г.) е 41.4%.През декември 2025 г. месечната инфлация е 0.1%, а годишната инфлация за декември 2025 г. спрямо декември 2024 г. е 3.5%[2].Средногодишната инфлация за периода януари 2025 - декември 2025 г. спрямо периода януари 2024 - декември 2024 г. е 3.5%.