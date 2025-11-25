През третото тримесечие на 2025 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2024 г. превозените товари от сухопътния и водния товарен транспорт нарастват с 18.6%, а извършената работа - с 9.2%. Данните са на НСИ и са предварителни.С 14.0% се увеличават превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт). При извършената работа е отчетено намаление - с 10.7%.Превозените товари от сухопътния транспорт през третото тримесечие на 2025 г. са 36 187.9 хил. т, или с 21.2% повече спрямо същото тримесечие на 2024 година. Вътрешните превози се увеличават с 26.1%, а международните - със 7.8%. Извършената работа е 8 479.5 млн. тонкилометра, което е с 9.8% повече в сравнение със същия период на предходната година.Превозените товари от речния и морския транспорт са с 531.8 хил. т по-малко в сравнение с третото тримесечие на 2024 г., в резултат на по-малкото количество превозени товари от речния транспорт. При извършената работа, измерена в тонкилометри, намалението е с 5.2% спрямо същия период на предходната година.Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт е 115 333.6 хил., или с 22.2% повече спрямо третото тримесечие на 2024 година. При автобусните превози увеличението е с 23.6%, докато при железопътните превози се наблюдава намаление - с 0.6%. Извършената работа е 2 214.4 млн. пътникокилометра, като е регистриран спад от 14.3% в сравнение със съответното тримесечие на 2024 г. в резултат на намаленото превозно разстояние от автобусния транспорт.При пътническия воден транспорт се наблюдава намаление на превозените пътници с 69.5 хил. спрямо същия период на 2024 г., поради по-малкия брой превозени пътници както от речния, така и от морския транспорт. Извършената работа нараства с 11.9% в резултат на увеличеното средно превозно разстояние.През периода юли - септември 2025 г. предприятията от градския електротранспорт са превозили общо 83 506.0 хил. пътници, или с 4.5% повече в сравнение с третото тримесечие на 2024 година. Същевременно и извършената работа нараства с 9.1% и достига 492.4 млн. пътникокилометра.