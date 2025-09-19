Статистиката сочи: България заделя над 34 млрд. лева за социални помощи, пенсиите поглъщат половината

© През 2023 г. България е отделила 34 867.1 млн. лв. за социални обезщетения. За финансиране на социалната защита в страната са изразходвани 17 973.4 млн. лв. от държавния бюджет, а приходите от осигурителни вноски са в размер на 28 474.3 млн. лева, показват данните на НСИ, цитирани от "Фокус“.



През 2023 г. изплатените обезщетения за социална защита, разпределени по функции, са:



"Болест/Здравна грижа“ - 9 230.3 млн. лева;



"Инвалидност“ - 3 659.1 млн. лева;



"Навършена възраст/Старост“ - 15 572.0 млн. лева;



"Наследници“ - 2 054.5 млн. лева;



"Семейство/Деца“ - 3 251.0 млн. лева;



"Безработица“ - 642.3 млн. лева;



"Жилищни нужди“ - 0.62 млн. лева;



"Социално изключване, некласифицирано другаде“ - 457.3 млн. лева.



Най-висок относителен дял в обезщетенията за социална защита през 2023 г. заемат разходите по функция "Навършена възраст/Старост“ (44.7%) с основен компонент "разходи за пенсии“, следвани от разходите по функция "Болест/Здравна грижа“ (26.5%) и "Инвалидност“ (10.5%).