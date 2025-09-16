ЗАРЕЖДАНЕ...
|Стефан Бакалов: Наркотрафикът към Турция расте
По думите на Бакалов, пазарът в южната ни съседка е един от основните двигатели за контрабандата:
"В Турция цената на грам марихуана е между 30 и 40 евро, което е в пъти по-висока от тази в някои държави от ЕС. Това е и причината огромни количества да се трафикират към Турция от различни страни", обясни той.
Турция се превръща както в център за местна употреба, така и в транзитен хъб за Близкия изток.
"Огромна част от марихуаната, която стига до там, е за вътрешния пазар, но Турция е и ключов маршрут за амфетамини и кокаин към региона", допълни Бакалов.
Според него, анализът на риска е решаващ – наблюдават се маршрути, товар, пломби и най-вече поведението на шофьора.
"Конкретният случай е благодарение на колега, който за последните шест месеца има пет лични попадения. Това е изключителен професионалист, който заслужава признание", каза още началникът на отдела.
Трафикът често използва тежки машини, които трудно могат да бъдат разтоварени на пункта.
"Само си представете – хиляди камиони минават всеки ден. Огромен ресурс е нужен, за да бъдат проверени всички. Именно затова трафикантите залагат на такива методи", поясни пред БНТ Стефан Бакалов.
Той подчерта, че в световен мащаб канабисът остава водещ наркотик:
"Около 20% от държавите вече свободно отглеждат канабис, а още поне 10% са на път да го легализират напълно. Но това масово легализиране отваря врати и към злоупотреби, особено със синтетични канабиноиди, които са изключително опасни за тийнейджърите."
Превенцията при децата – най-важната битка
"Ние не се стремим да плашим децата, а да им събудим интерес към темата. Плашенето не винаги е правилният подход – стресът може да има обратен ефект. Когато обаче едно дете прояви интерес, тогава компетентността на лектора е решаваща", каза Бакалов.
Той допълни, че кампанията на митниците вече акцентира върху т.нар. "спайкване" – добавяне на наркотици в напитки или продукти, без знанието на потребителя.
"Това е огромен риск за младежите и може да доведе до фатални последици", предупреди експертът.
"Най-прекият път към децата днес са социалните мрежи, особено ТикТок. Но живият контакт остава незаменим. Когато ги погледнеш в очите и им говориш открито, те откликват. Често споделят неща, които дори не казват вкъщи", призна Бакалов.
Той подчерта и важната роля на родителите:
"Като родител знам колко е трудно вкъщи да се водят тези разговори. Но децата не трябва да чувстват, че са сами. Институциите също трябва да им осигурят подкрепа и информация."
Сред новите опасни вещества Бакалов посочи ксилазина – мощна упойка, използвана във ветеринарната медицина.
"Една доза може да накара дори слон да изпадне в кома. При хората това води до часове в будна кома и може да завърши фатално. Новите наркотици, независимо дали са седативи или опиоиди, са изключително опасни", каза той.
Колкото повече продукти с канабис има на пазара, толкова по-голям е рискът от злоупотреба. Затова превенцията при децата е ключова. Те трябва да бъдат информирани, подкрепени и да знаят, че не са сами, допълни Стефан Бакалов.
