Румен Радев, бившият служебен премиер и министър на отбраната Стефан Янев коментира доверието в политиката, честността на изборите и условията за политическо взаимодействие.
Той обяви, че "Български възход“ ще участва в предсрочните парламентарни избори, като уточни, че от партията са готови да взаимодействат с формацията на Румен Радев, но до момента не са водили разговори.
"Имаме партия, участвала е в избори и пак ще участва“, заяви Стефан Янев.
"Аз не мога да отговоря от негово име (на Румен Радев - бел.ред.), защото не съм запознат в детайли с това, което прави. Разбира се, наблюдавам какво се случва и бих казал, че вярвам и се надявам, че това, което Радев и неговият екип правят, ще бъде в състояние да отговори на големите обществени очаквания“, каза той.
"Бяхме свидетели на множество протести в края на миналата година. За мен общият знаменател е един – недоверието във функционирането на политическата система. Недоверието в българските политики. Оттук нататък това доверие може ли да бъде овладяно, може ли да бъде върнато в нормални граници – според мен да“, каза още Янев в ефира на bTV.
И уточни, че за целта в неговия фокус са три приоритета – прозрачна и разбираема фискална политика, функциониране на държавата по прозрачен и отчетен начин, и честността на изборите.
"Може би, сега, в предизборна обстановка, честността на изборите е първи приоритет. Защото от тях зависи легитимността на всяко едно управление. И това е връзката с българите“, каза още той.
