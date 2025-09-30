Стефан Янев за Тръмп: Виждам промяна в изразните средства, които използва. Но промяна в поведението му няма

© Част от информацията в публичното говорене за зачестилите атаки с дронове е просто пропаганда. Това каза пред NOVA NEWS бившият министър на отбраната Стефан Янев.



Според него причините за появата на такива дронове са много - сред тях провокация, включително такава под чужд флаг и с комерсиален интерес. “Те не са пряка заплаха, но са опасни за полетите", допълни Янев.



По думите му всичко, което се говори за изграждането на стена за защита от дронове, звучи добре, но действителността е по-различна. “Смисълът е, че контролът трябва да бъде ефективен, думата “стена" е метафора. Това е един нов момент, който от гледна точка на национални интереси трябва да бъде използван много умно".



“Това е нов момент за всички, защото ефективността на дроновете и тяхното широко прилагане на поне тактическо ниво в Украйна показа, че тази способност трябва да се развива", обясни Янев.



Според него е сериозно предизвикателство всичко това да се върже в една мрежа, затова България не трябва да се отнася със задачата като със заповед, която трябва да изпълни, а съвсем съзнателно да влезе в един много точен режим на разчети.



“Не мога да отговоря дали ще има единен център. Въпрос на време е. Държавите трябва да изградят способности, да направят собствени процедури за начин на получаване на информация, вземане на решения и въздействие по определени цели. Когато те са ясни на национално ниво, те се съгласуват и на международно. Тогава може да се мисли за такъв център. В момента не мисля, че той съществува", коментира бившият министър на отбраната.



“Системите за улавяне и неутрализиране на дроновете са съвършено нови, защото някои дронове могат да бъдат уловени с радари, други не могат. Всичко е въпрос на развитие", коментира Янев.



Той сподели, че не вижда промяна в мисленето на Доналд Тръмп спрямо Украйна. “Виждам промяна в изразните средства, които използва. Но промяна в поведението му няма".



“По отношение на войната Тръмп даде ясно да се разбере, че САЩ повече няма да плаща. Европейците трябва да бъдат така добри да купуват от тях и да плащат издръжката за войната. Второто нещо, за което е категоричен, е че американски войник на украинска територия няма да отиде. Третото, е че няма да позволи започването на Трета световна война. И може би четвъртото е, че каза на Европа категорично, че е дошло време да си платим удоволствието, че над 70 години е живяла под американски военен чадър", обясни Янев.



“В европейското говорене напоследък има много войнствена реторика. Ние говорим за война, за превъоръжаване на Европа - грандиозни планове. В същото време ЕС не разполага с военен инструмент. Този, на който разчита, е НАТО. В Алианса водеща сила е САЩ. Стана ясно какви са основните послания на американския президент. Тоест НАТО ще спазва малко или много това направление", смята той.