Стихчето, което всяко българче днес трябва да знае, докато налага гърбовете на всички вкъщи
Моите деца винаги с удоволствие са приемали гостите у дома и поканите за излизане на този ден, но винаги са тръгвали "въоръжени“ със сурвачката.
Ето защо ФОКУС припомня стихчето, което е много важно да се казва в този момент:
Cypвa, cypвa гoдинa,
вeceлa гoдинa!
Eдъp ĸлac нa нивa,
гoлям гpoзд нa лoзa,
жълт мaмyл нa лeca,
пълнa ĸъщa c ĸoпpинa,
чepвeнa ябълĸa в гpaдинa,
живo-здpaвo дo гoдинa,
дo гoдинa, дo aминa!
И нашият дежурен екип ви пожелава: Бъдете здрави!
